Москва, , 15:50 — REGNUM Российский рубль 8 февраля укрепляется, хотя, видя масштабы ралли в нефти, становится понятно, что «россиянин» мог бы дорожать и сильнее, но это никому неинтересно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар США днем торгуется по 74,53 руб. и может балансировать в пределах 74,15−75,50 руб., пока биржевые эмоции не улягутся. Евро стоит 89,67 руб. и сохраняется в диапазоне 89−90 руб. временно, естественно.

Сырьевые котировки в начале недели обновляют очередные максимумы 12 месяцев, здесь взят пик на уровне $60,24, но именно сейчас цены откатились немного ниже.

Сильная нефть, действительно, поддерживает положение рубля, но переоценивать этот фактор сейчас не стоит — ралли смотрится неустойчивым.

Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту, когда она заметно подешевела? Для того, чтобы диверсифицировать свои накопления и снизить риски, вполне возможно.

Первая декада февраля по-прежнему остаётся очень успешной для российской валюты», — считает эксперт.

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