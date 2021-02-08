Москва, , 15:21 — REGNUM Рост цен на нефть до уровня $60 за бочку марки Brent не мог оставить равнодушным ни одного трейдера в мире, даже, если он не специализируется на сырье, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«Несмотря на то, что пока цена не зафиксировалась на данном уровне, само по себе видеть цифру $60 в цене в первые с января 2020 года (более чем за год) — это уже приятно.

Очевидно, что причин для роста нефти два — ожидание восстановления объемов мировой экономики благодаря разворачивающейся во всем мире вакцинации и жесткой приверженности ОПЕК+ соблюдениям объемов добычи нефти.

Дополнительный вклад в стабилизацию рынка нефти внесла Саудовская Аравия, взявшая на себя добровольное обязательство в размере 1 млн баррелей снижения добычи в сутки.

Также участники рынка встретили оптимизмом план Джо Байдена по «спасению Америки». В новом законопроекте многое направлено на поддержку рынка труда, который показал довольно слабую отчетность в конце прошлой недели.

Трейдеры надеются, что увеличение минимальной почасовой заработной платы, увлечения пособий по безработице, а также продления программы помощи до сентября, поможет быстрее восстановить экономику.

В свою очередь, это повысит объемы производства и спрос на энергоресурсы, что уже сейчас и видно в росте котировок нефти марки WTI и марки Brent», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2021 года нефть протестировала ключевую психологическую отметку $60 за баррель впервые с января 2020 года. Днем цена на нефть Brent выросла до $60,15 (+1,14%).

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