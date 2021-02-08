Москва, , 15:20 — REGNUM Пандемия коронавируса в России, с одной стороны, привела к сокращению доходов граждан и, как следствие, к ухудшению качества обслуживания кредитов, а с другой стороны — к тому, что появилась возможность получать кредиты на выгодных условиях и по льготным ставкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ 2020 году выросло количество запросов по кредитной истории как со стороны граждан, так и со стороны банков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

«Пандемия коронавируса имела несколько разнонаправленных последствий для кредитной сферы, — сказал Марков. — С одной стороны, она привела к сокращению реальных доходов граждан и бизнеса, что обернулось ухудшением качества обслуживания кредитов. С другой стороны, благодаря различным государственным программам, направленным на поддержание экономики, появилась возможность получения различных кредитов на выгодных условиях и по льготным ставкам. Все это привело к активизации запросов по кредитной истории как со стороны граждан, так и со стороны банков».

При этом экономист объяснил тот факт, что рост запросов со стороны граждан существенно превышал рост запросов от банков.

«Многие граждане, столкнувшись с сокращением своих реальных доходов, для поддержания своего уровня жизни начали рассматривать кредиты в качестве одного из приоритетных источников средств, — сказал Марков. — Другие граждане решили воспользоваться возможностью получения льготного кредита для решения своих жизненных задач, которые до этого они откладывали на более позднее время. Соответственно, для того, чтобы оценить свои шансы на получение кредитов, обе категории граждан активно обращались в Бюро кредитных историй для проверки своих кредитных историй, которые являются одним из важнейших критериев, учитываемых банками при выдаче кредитов».

Со своей стороны банки, как пояснил Марков, столкнувшись с ростом кредитных заявок со стороны граждан, также вынуждены были увеличить количество запросов по кредитным историям потенциальных заемщиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение интереса заёмщиков к кредитным продуктам банков вызвано общим падением средних доходов жителей РФ и стремлением в период пандемии сохранить привычный образ жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Политика ЦБ РФ подогревает интерес граждан к новым кредитам – экономист