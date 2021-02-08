Москва, , 14:53 — REGNUM Экспорт российского бензина вырос в 2020 году до 5,82 млн тонн. Это на 12,4% больше, чем годом ранее, однако доходы компаний от внешних поставок топлива снизились почти на четверть, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

За 2020 год отечественные компании получили от экспорта бензина $2,2 млрд, что на 23,7% меньше, чем в 2019 году.

В декабре нефтяники поставили за рубеж 375,5 млн тонн бензина, это на 17,6% больше по сравнению с ноябрём. В денежном выражении декабрьские поставки оцениваются в $145,2 млн, это почти на 30,5% больше, чем в ноябре.

Доходы компаний от продажи за рубеж дизеля составили за год $19,43 млрд (-32,6% к прошлому году), объём поставок вырос до 53,2 млн тонн (+3,3%). В декабре за рубеж продали 4,756 млн тонн дизельного топлива (+30,1% к ноябрю) на $1,62 млрд (+38,6% к ноябрю).

В целом зарубежные поставки нефтепродуктов составили в минувшем году 141,8 млн тонн на $45,346 млрд. В денежном выражении это на 32,3% меньше, чем годом ранее, а в объёме — на 0,8% меньше.