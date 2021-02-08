Москва, , 14:52 — REGNUM США пытаются продвинуть свой дорогой газ в Европе и заменить им дешевый российский, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы видим, что происходит на энергетическом рынке, где Соединенные Штаты Америки пытаются продвинуть свой дорогой газ на рынке Европы, чтобы заметить дешевый российский газ. Это та же торговая война», — сказал Володин в ходе встречи с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Володин также отметил, что против России, Ирана и Китая США ведут торговые войны открыто, в то время как по отношению к Европе они идут в закамуфлированном виде.

Нельзя использовать двойные стандарты, видим, какой вред наносят санкции и торговые войны, отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что вопрос реализации проекта «Северный поток — 2» не связан с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, в случае прекращения строительства германские компании потеряют большие деньги.

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