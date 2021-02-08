Чебоксары, , 14:47 — REGNUM В Чувашии в 2021 году планируют отредактировать проект строительства дороги в обход Ядрина, который «заморозили» десять лет назад из-за отсутствия средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Объездную дорогу протяженностью 10,3 км начали строить в 2006 году для разгрузки транспортного потока через Ядрин. Дорожное строительство было остановлено в 2010 году из-за отсутствия финансирования. Тогда стоимость проекта оценивалась в 1,1 млрд рублей, за четыре года было освоено почти 680 млн рублей.

По расчётам чувашских властей, для завершения строительства объекта необходимо свыше 500 млн рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил в 2021 году скорректировать проект объездной дороги и подать заявку в Министерство транспорта России на получение федеральной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ядринском районе Чувашии в рамках экологического сопровождения проекта по строительству моста через Суру дорожники выпустили в реку молодь сазана. После завершения масштабного проекта на федеральной трассе будут два новых моста, один из которых уже введён в эксплуатацию.

Напомним, в Чувашии планируют отремонтировать мост через реку Кукшум, расположенный на федеральной трассе в обход Чебоксар. Проектные работы оценены в 1 249 735 рублей (максимальная цена контракта), средства выделяются из федерального бюджета.