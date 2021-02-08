Москва, , 14:45 — REGNUM В Москве возвращается привычный формат офисной работы, сообщил 8 февраля заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что весной во время ограничений в удалённом режиме работали порядка 3−3,5 млн человек, осенью — 1,5−1,8 млн человек, а сейчас цифра не превышает 1 млн человек.

«Мы видим постепенное увеличение как трафика, так и тех людей, которые постепенно выходят в привычный офисный формат работы», — пояснил Ефимов.

Заместитель мэра добавил, что каждый выбирает для себя комфортный режим выхода с удалёнки.