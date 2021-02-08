Москва, , 14:45 — REGNUM Сама по себе отметка $60 за баррель Brent имеет, скорее, психологическое, чем техническое значение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Реальные уровни сопротивления лежат несколько выше, и, возможно, уже в ближайшие недели рынку придется их протестировать, чтобы выяснить, хватит ли сил на слом долгосрочного нисходящего тренда, тянущегося с 2008 года.

Но $60 — еще и уровень, который рассматривается как рубеж рентабельности для сланцевых месторождений США.

С его пересечением возрастает риск того, что добыча в США активизируется, что заставит страны ОПЕК вновь выбирать из двух зол — снижать добычу для удержания цены, или увеличивать, чтобы сохранить долю рынка.

В то же время, фундаментально нефть будут поддерживать ожидания победы над пандемией и активизации международных авиаперелетов, прекращения таможенных войн США с Китаем и Европой, а также сезонный рост спроса, традиционный для весны и лета», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2021 года цены на нефть Brent тестируют ключевую психологическую отметку $60 за баррель впервые с января 2020 года.

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