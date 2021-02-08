Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве наблюдается хорошая динамика в сфере торговли, сообщил 8 февраля вице-мэр города Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот январь мы закончили относительно января прошлого года с +20%. При этом наибольший рост зафиксирован в сфере непродовольственной торговли», — сказал Ефимов.

По его словам, объём реализации в магазинах непродовольственных товаров увеличился на 36%. Вице-мэр объяснил ситуацию тем, что часть расходов москвичей с внешних рынков, например, из-за несостоявшегося туристического отдыха в новогодние каникулы, переместилась на внутренний рынок.

«Сейчас этот объём полностью компенсирует в том числе отсутствие туристов, иностранных гостей на территории города», — пояснил заместитель мэра.