Сеул, , 14:40 — REGNUM Быстрый рост государственного долга Южной Кореи может оказать негативное влияние на кредитоспособность страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

По их словам, международные рейтинговые агентства, такие как Moody’s и Standard & Poor’s, сохраняют кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «АА», а агентство Fitch Ratings — на уровне «AA—».

Известно, что это самый высокий показатель Южной Кореи с 1986 года. Со времен финансового кризиса кредитный рейтинг страны продолжает держаться на одном уровне. Однако рост госдолга Южной Кореи может негативно повлиять на кредитный рейтинг в будущем.

В 2020 году эксперты Fitch Ratings отмечали, что если отношение госдолга Южной Кореи к ВВП увеличится к 2023 году до 46%, кредитный рейтинг страны может быть понижен.

Однако в текущем году отношение госдолга к ВВП превысило данную отметку и составило 47,3%. Предполагается, что к 2024 году данный показатель увеличится до 60%.