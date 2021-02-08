Казань, , 14:28 — REGNUM В Казани по итогам 2020 года исполнение бюджета по доходам составило 29 млрд 51 млн рублей. Плановые показатели перевыполнены более чем на 4 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 695 млн рублей, по внебюджетным трансфертам — 3,392 млрд рублей. Заявил об этом на совещании в городском Исполкоме начальник финансового управления Ирек Мухаметшин.

В целом начало 2020 года началось с нехватки 2,5 млрд рублей выпадающих доходов. Проведенная оптимизация и трансферты из республиканского бюджета в размере 3 млрд рублей, увеличение налоговых доходов к концу года, позволили городскому бюджету «выйти в плюс» и выполнить все свои социальные обязательства, отметил Мухаметшин.

Расходная часть бюджета за истекший год составила 28 млрд 165,7 млн рублей, что больше плановых цифр на 3 млрд 202 млн рублей. Несмотря на нестабильность экономики в прошлом году, удалось исполнить в полном объеме первоочередные и социально значимые расходные обязательства, резюмировал начальник финуправления.

ИА REGNUM напоминает, анализ расходной части бюджетов субъектов ПФО показывает, что, как и в 2020 г., в новом году больше всего собираются тратить Татария, Башкирия и Нижегородская область. Татария собирается потратить в 2021 г. 281,6 млрд руб., Башкирия — 225,6 млрд, а Нижегородская область — 217 млрд руб.

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