Москва, , 14:13 — REGNUM В Москве в выходные дни примерно на треть выросла выручка баров после отмены ограничений на работу в ночное время. Об этом 8 февраля сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы можем наблюдать изменения в сфере общественного питания. Это касается как ресторанов, так и баров», — сказал он.

Заместитель мэра рассказал, что после отмены ограничения на работу в ночное время в конце января 2021 года произошёл рост выручки в пятничные и выходные дни — те дни, когда посетители традиционно задерживаются в заведениях.

«Если мы говорим про рестораны, то рост выручки составил в первые выходные после снятия ограничений порядка 10%, то в барах выручка выросла почти на треть», — сообщил вице-мэр.

Он отметил, что спрос был не разовым, а восстановительным, поскольку в последующие выходные наблюдались схожие объёмы с небольшой положительной динамикой.

Кроме того, по словам Ефимова, на 5−7% увеличился и средний чек.