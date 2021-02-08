Москва, , 14:25 — REGNUM Канада и Австралия являются серьёзными конкурентами на рынке зерна для России. Об этом 8 февраля заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У них рекордные урожаи. И Канада, и Австралия — серьезные конкуренты. Австралия выпадает, когда у них засуха, но они выпадают на сезон», — заявил Злочевский.

При этом представитель сельхозотрасли считает, что повышение экспортных пошлин на зерно для сдерживания цен внутри страны является ошибочным решением. Из-за введения подобных ограничений на экспорт, Россия может потерять внешние рынки сбыта.

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