Стокгольм, , 14:02 — REGNUM Власти Евросоюза (ЕС) построят тысячи ветряных турбин в Швеции, а также запретят использовать значительную часть шведской земли для традиционного природопользования. Об этом изданию Aftonbladet заявили депутаты Риксдага от фракции «Шведских демократов».

Ветряная электростанция (сс) Boke9a

Про планы европолитиков по строительству гигантских мощностей рассказали заместитель лидера фракции «Шведских демократов» Маттиас Бекстрём Йоханссон и депутат Джессика Стегруд.

Ранее комитет по промышленности Европейского парламента одобрил предложение о строительстве в ЕС к 2050 году морских ветроэнергетических установок мощностью 300−450 гигаватт.

«Предложение означает, что десятки тысяч ветряных турбин будут построены вдоль побережья Европы. Они не будут распределяться равномерно, а вместо этого будут сконцентрированы на Северном и Балтийском морях, где условия считаются более благоприятными — от Стрёмстада до Хапаранды», — написали политики в своей статье.

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