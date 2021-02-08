Афины , , 14:28 — REGNUM Министерство судоходства и островной политики Греции оказало дополнительную экономическую поддержку в размере 12 миллионов евро прибрежным судоходным компаниям. Об этом сообщает AMNA 8 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Эта дополнительная мера, направленная на устранение негативных последствий продолжающейся пандемии, приводит к тому, что общий пакет поддержки прибрежного судоходства достигает 67 миллионов евро. Поддержкой данного направления судоходства правительство признает, что прибрежные судоходные компании играют решающую роль в обеспечении связи, поставок и пассажироперевозок между материковой и островной частями страны.

«С первого момента кризиса здравоохранения министерство судоходства и островной политики приняло меры экономической поддержки как для компаний, так и для сотрудников. Нам удалось обеспечить, с одной стороны, охрану труда, а с другой-бесперебойную связь между материковой Грецией и нашими островами. Мы продолжаем принимать все необходимые меры в том же направлении», — заявил глава ведомства Яннис Плакиотакис.