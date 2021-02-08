Москва, , 13:54 — REGNUM Стимулирование кредитной активности сыграло положительную роль для экономики во время текущего кризиса и будет играть в течение 2021 года. Об этом 8 февраля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«По микрофинансовым и региональным гарантийным организациями мы много что тоже сделали, послаблений. Мы повысили в период кризиса аппетит к риску и дали возможность больше поддерживать бизнес, понимая, что на каком-то этапе это может обернуться дополнительной нагрузкой капитала потенциальными убытками», — заявил Решетников.

«Но мне кажется, что сейчас это абсолютно оправдано, и в 2021 году будет оправдано. Есть вопросы по обеспечению именно», — добавил он.