Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чувашии планируют отремонтировать мост через реку Кукшум, расположенный на федеральной трассе. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Ремонт моста через реку Кукшум на км 13+093 автомобильной дороги «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар, обход города Чебоксары, Чувашская Республика», — говорится в строке о наименовании закупки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 249 735 рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 2 марта. При заключении контракта работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года.

Напомним, что в 2020 году в Ядринском районе Чувашии в рамках экологического сопровождения проекта по строительству моста через Суру дорожники выпустили в реку молодь сазана. Также в прошлом году в Порецком районе ремонтировали мостовой переход через Суру на автомобильной дороге Чебоксары — Сурское. Сумма государственного контракта составила 183 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, через Чувашию пройдёт платная автомобильная трасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На территории республики она пройдёт по шести районам. В рамках дорожного строительства появятся новый мост через Суру и 25 мостовых путепроводов. Строительство планируется начать в июне 2021 года.

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