Бразилиа, , 13:51 — REGNUM Продажи автомобилей в Бразилии упали в январе 2021 года на 11,5% по отношению к аналогичном периоду 2020 года, сообщает пресс-служба национальной ассоциации производителей автомобилей (ANFAVEA).

По данным ассоциации, в Бразилии в прошлом месяце было продано 171 146 автомобилей. При этом реализация легковых автомобилей сократилась на 15,4%, до 130 804 единиц. А продажи легких коммерческих машин, наоборот, выросли на 5,6%, до 31 783 единиц.

Продажи грузовых автомобилей также выросли на 3,5%, до 7 538 единиц. А реализация автобусов упала на 31,6%, до 1 021 экземпляра.

Отмечается, что производство автомобилей Бразилии выросло в январе 2021 года на 4,2% по сравнению с январем 2020 года, до 199 700 единиц.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года в Японии было продано 208 279 новых автомобилей — на 8% больше, чем год назад.

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