Москва, , 13:53 — REGNUM Увеличение пошлин на экспорт пшеницы из России повлиял на стоимость зерна на глобальных рынках сильнее, чем коронавирус и другие факторы. Об этом 8 февраля заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы своими действиями подняли мировые цены на 50 долларов за тонну. Но наши крестьяне выиграли от этих движений государства», — сказал Злочевский.

По его словам, государство напугало потребителей, спровоцировало мировой рост цен, что позитивно сказалось на российской производственной базе.

«Но этим ростом цен тут же воспользовались наши партнеры-смежники, повысив стоимость ресурсов, которые потребляет сельское хозяйство», — заявил Злочевский.

Читайте ранее в этом сюжете: В России собрали рекордный урожай пшеницы

Читайте развитие сюжета: Экспортёры зерна рассказали о конкуренции с Канадой и Австралией