Москва, , 13:45 — REGNUM Прямые выплаты бизнесу и программы кредитования с поручительством Внешэкономбанка (ВЭБ) оказались наиболее действенными мерами в рамках поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом 8 февраля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Говоря о тех мерах, которые оказались наиболее эффективными, наверное, это два основных направления: прямые выплаты бизнесу — мы сейчас уже достаточно сильно отошли от этого, но если мы вспомним ситуацию апреля-мая, то эти выплаты субсидий бизнесу, когда был режим заморозки, были очень своевременными», — заявил Решетников.

«Потом мы запустили программы кредитования. Причём отдельно отмечу, это были не просто кредиты, а они сопровождались поручительствами ВЭБа. Без этих поручительств, без квазигосударственных гарантий, бизнес не смог бы у банков в тот момент получить кредиты на поддержку деятельности, просто потому что уровень риска был либо непонятен, либо проценты по этим кредитам превзошли бы все возможности предприятий», — продолжил он.