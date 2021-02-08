Афины , , 13:47 — REGNUM В Греции общая стоимость мер поддержки для борьбы с пандемией в первом квартале 2021 года составляет пока 5,9 млрд евро. Об этом заявил министр финансов страны Христос Стайкурас 8 февраля в видеовыступлении, запись размещена на сайте AMNA.

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Министр поясни, что месячная нагрузка на экономику от кризиса здравоохранения составляла порядка 2,4 млрд евро, но из-за решений о дополнительных ограничительных мерах в последние две недели появились дополнительные ежемесячные бюджетные расходы в размере 750 млн евро.

«Министерство финансов будет близко к обществу настолько, насколько потребуется, но имеющиеся ресурсы не безграничны», — предупредил Стайкурас, добавив, среди прочего, что розничный сектор будет освобожден от обязанности платить арендную плату в марте и что будет продлено действие льготного НДС на кофе и безалкогольные напитки, транспорт, кинотеатры и театральные представления.