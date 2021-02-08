Подгорица, , 13:40 — REGNUM Черногорская государственная винодельческая компания Plantaže готова работать над возобновлением экспорта продукции на рынок Российской Федерации, об этом было объявлено во время встречи исполнительного директора компании Plantaže Мирослава Вуковича и руководства компании с послом России Владиславом Маслениковым.

Ян Херманс Ван Бейлерт. Молодой человек пьет бокал вина (фрагмент). 1635 — 1640

Запрет на ввоз черногорских вин был введен Роспотребнадзором в 2017 году в связи с установленным несоответствием качества вина российским санитарным нормам.

«В этой связи стороны выразили готовность внести свой вклад в шаги для преодоления существующей проблемы», — сказали в компании Plantaže.