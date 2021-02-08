Москва, , 13:32 — REGNUM Механизм зернового демпфера заработает уже во втором квартале 2021 года. Об этом 8 февраля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Новая зона риска, которая возникла в декабре — это, действительно, рост цен. Рост цен в первую очередь на продовольственных рынках, но не только», — заявил Решетников.

«В первую очередь мы, конечно, делаем акцент на экономических методах борьбы и над созданием устойчивых механизмов, которые не просто как-то разово решили все эти вопросы, а решали их на системной основе», — указал он.

По его словам, особую роль среди этих мер сыграет так называемый зерновой демпфер (механизм сдерживания цен по аналогии с действующим механизмом в отношении нефтепродуктов).

«Рассчитываем, что сегодня все документы необходимые будут правительством уже утверждены, соответственно, завтра об этом можно будет говорить как о состоявшемся факте. И этот механизм у нас в полном объёме заработает уже во втором квартале текущего года», — подчеркнул министр.