Улан-Удэ, , 13:17 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, а также руководитель Ростуризма Зарина Догузова подписали в Улан-Удэ трехсторонний протокол по развитию туризма на Байкале. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Озеро Байкал Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

При этом глава федерального ведомства назвала подписание документа историческим событием.

«Уникальный Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм, как одну из ключевых отраслей экономики Байкала», — отметила она.

По словам главы Бурятии, подобные партнёрские отношения в сфере туризма на Байкале были официально закреплены впервые. Это позволит продвигать бренд «Байкал» более комплексно, совершенствовать законодательство, создавать инфраструктуру и так далее.

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