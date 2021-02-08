Москва, , 13:16 — REGNUM В начале 2021 года в России наблюдается удовлетворительная экономическая динамика. Об этом 8 февраля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономическая динамика в настоящий момент, в общем, находится в устойчиво положительной зоне. Экономика действительно восстанавливается. Мы можем говорить о том, что мы 2020 год прошли неплохо на фоне и межстрановых сравнений, и, в общем, относительно наших оценок, чего мы ожидали», — заявил Решетников.

«Это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты по поручению президента в сфере бюджетной политики и реализации различного рода бюджетных программ по поддержке в первую очередь граждан, бизнеса, занятости», — указал он.