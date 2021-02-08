Уфа, , 13:17 — REGNUM Изготовителя запчастей для вертолетов Ка-26 включили в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Башкирии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Вертолет Ка-26 (сс) Игорь Двуреков

Сообщается, что инвестор планирует создать на ТОСЭР «Кумертау» завод по производству авиационно-технических изделий для осуществления капремонта вертолетов Ка-26. При этом на реализацию данного проекта планируется направить более 500 млн рублей.

Реализовывать проект инвестор намерен до 2030 года. В результате планируется создать 85 новых рабочих мест.

Отмечается, что основным потребителем отремонтированных вертолетов является сельскохозяйственная авиация. Помимо этого, руководство предприятия намерено осуществлять поставки в некоторые иностранные государства: Румынию, Венгрию и Болгарию.

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