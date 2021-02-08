Москва, , 13:07 — REGNUM Нефтяной рынок прекрасно себя чувствует уже три месяца подряд. С 9 ноября 2020 года цена за баррель Brent выросла с $40,46 до $60,06. Особенный оптимизм нефть начала черпать с января 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В США экономику заливают новыми и новыми триллионами долларов в рамках программы фискальной поддержки. Дисциплину и слаженность в работе соблюдают все члены ОПЕК+.

Мировая добыча нефти и рыночная конъюнктура находятся в равновесии, сделка нефтяного консорциума по итогам января исполнена на 99%.

Дополнительный «бычий» настрой нефти дает вакцинация против пандемии коронавируса, она массово проходит во всех ключевых странах мира.

Насколько серьезным оказался пробой отметки $60 за баррель Brent покажет наступившая неделя.

При удержании позиции $60,50 можно говорить о дальнейшем укреплении рубля, как минимум до диапазона 73−74 руб. за доллар. Важно, чтобы непредвиденные шоки в адрес России также отсутствовали», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 7 января 2020 года.

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