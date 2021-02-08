Кострома, , 13:14 — REGNUM Костромские власти не будут разрывать концессионное соглашение с территориальной генерирующей компанией (ТГК-2), несмотря на отставание от графиков по ремонту и претензии горожан. Об этом на выездном заседании комиссии по развитию городского хозяйства заявил депутат гордумы Сергей Сергейчик — передаёт ГТРК «Кострома».

Ремонт теплотрассы

"Есть желание работать у обеих сторон. Поэтому мы всеми силами хотим, чтобы это соглашение продолжалось, исполнялось соответствующим образом. Чтобы жители получали качественную услугу и по теплу, и по горячей воде, и не испытывали неудобства от отключения ввиду порывов тепловых сетей. Мы своей целью ставим именно это — продолжать работу в улучшении и модернизации сетей. Мы обеспокоены отставанием от графика и надеемся, что ситуация будет исправлена», — заявил депутат на выездном заседании комиссии.

Напомним, квартальные теплосети Костромы отдали в аренду территориальной генерирующей компании весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет концессии ТГК-2 должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей. Однако компания нарушила соглашение, отстав от графика ремонтных работ.

По информации, предоставленной ИА REGNUM городской администрацией, в 2019 году компания должна была отремонтировать 14,2 км квартальных сетей, в 2020 году — 25,2 км. По факту, на 8 февраля 2021 года рабочие завершают ремонт 2,5 км труб на трёх городских улицах, запланированный на 2020 год. Отставание от графика ТГК-2 намерена «нагнать» к концу текущего года.

В начале отопительного сезона 2020−2021 годов теплоэнергетики предложили костромским властям разорвать концессионное соглашение. После этого, в декабре 2020 года городская администрация направила в адрес ТГК-2 письмо с требованием оплатить 36,7 млн. рублей неустойки за нарушение концессионного соглашения в 2019 и 2020 годах. Чиновники могли взыскать сумму в рамках банковских гарантий контракта или обратиться в суд, однако этого не произошло.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM чиновники, в настоящий момент администрация «урегулирует спорные вопросы с теплоэнергетиками в рамках деловой переписки и рабочих встреч».

Оперативно ответить на вопрос, выплатила ли компания часть неустойки в городской бюджет, исполняющая обязанности заместителя главы администрации Костромы, курирующего сферу городского хозяйства Ольга Кургинова отказалась.

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