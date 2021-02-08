Москва, , 13:04 — REGNUM Повышение интереса заёмщиков к кредитным продуктам банков вызвано общим падением средних доходов жителей РФ и стремлением в период пандемии сохранить привычный образ жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные о том, что граждане РФ и банки в 2020 году стали часто обращаться с запросами о состоянии кредитной истории.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

«Запросы в бюро кредитных историй в 2020 году возросли прежде всего из-за повышения интереса к кредитным продуктам банков. Мало кто будет интересоваться своей кредитной историей просто так. Тем более, государство ограничивает количество бесплатных обращений в БКИ, — сказал Ковригин. — Повышение интереса заёмщиков к кредитным продуктам банков вызвано общим падением средних доходов жителей РФ и стремлением в период пандемии сохранить привычный образ жизни. Интерес к кредитам подогревала и политика дешёвых денег, проводимая ЦБ РФ».

При этом Ковригин отметил, что система банковского скоринга в большинстве случаев построена на первичной автоматической оценке риска невозврата кредитов.

«На этой стадии отсеивается немало потенциальных заёмщиков. Вот им и интересны прежде всего причины отказа — они делают запрос в БКИ. Лишь потом, на втором этапе, сами банки обращаются в БКИ, — сказал он. — Критерии банковского скоринга в кризисный пандемический 2020 год, как и предполагается в таких случаях, ужесточились. Поэтому со стороны банков запросы к БКИ увеличились, однако одобрение кредитов уменьшилось».

Эта тенденция при выходе из пандемических запретов, как полагает Ковригин, сохраняться не должна.

«Доходы жителей РФ восстанавливаются, соответственно и интерес занять денег до зарплаты уменьшается. Рисковые показатели банковского скоринга тоже должны ослабляться», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские судебные приставы рассмотрели за минувший год 12,9 млн дел о взыскании задолженности в пользу банков, это на 2,4 млн больше, чем в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ число неплательщиков по займам выросло на 2,4 млн человек