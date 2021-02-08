Ярославль, , 13:04 — REGNUM Жители Ярославской области недовольны ростом стоимости отопления, которое произошло в январе этого года. Они жалуются на это в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ТЭЦ Yarregion.ru

Причину больших счетов объяснили энергетики. Из-за сильных морозов тепла в многоквартирные дома подавалось больше.

«По начислениям по коммунальной услуге «отопление» за январь 2021 проведен анализ предоставленных показаний с общедомовыми приборами учёта. На всех домах, оборудованных ОДПУ, в январе 2021 зафиксировано большее потребление тепловой энергии в среднем на 20 — 30 Гкалл, что связано со значительным понижением температуры воздуха в январе 2021», — рассказала директор по сбыту тепловой энергии ООО «Рыбинская генерация» Ольга Дременкова.

По данным «Рыбинской генерации», в январе 2021 года средняя температура составила — 6,9 градусов. В частности, 15 дней температура составляла ниже — 10 градусов. В то время как в январе 2020 года средняя температура воздуха составляла — 1,2 градуса.

Естественно, в других городах и посёлках Ярославской области ситуация не сильно отличалась от Рыбинска. Стоит отметить, что в условиях сильных морозов ощутили рост платы за отопление жители домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта.

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