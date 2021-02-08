Москва, , 13:02 — REGNUM Рынок энергоносителей 8 февраля обновил рекорды с момента начала пандемии. Котировки марки Brent к полудню пытаются закрепиться выше психологического рубежа в $60, повышаясь на 0,9% к закрытию предыдущей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Улучшение эпидемиологической ситуации и дальнейший прогресс в отношении вакцинации укрепляет надежды на постепенное снятие ковидных ограничений и восстановление спроса на топливо.

Эти ожидания подстегивают дебаты в Конгрессе США по поводу нового пакета стимулов, который может составить $1,9 трлн. Исходя из комментариев Джо Байдена становится очевидным, что демократы готовы не учитывать мнения своих политических оппонентов и оказать экономике помощь как можно раньше.

Невпечатляющий отчет по американскому рынку труда 5 февраля усиливают подобные ожидания. Поддерживает спрос и ослабление доллара, что делает менее обременительным приобретение нефти для покупателей.

На стороне предложения драйвером роста выступают добровольные ограничения Саудовской Аравией и ее союзников на Ближнем Востоке, которые совокупно сократили добычу дополнительно на 1,425 млн барр./сутки на февраль-март.

Таким образом может реализоваться прогноз технического комитета ОПЕК+ по возврату мировых запасов нефти и нефтепродуктов к средним за последние пять лет значениям уже во втором квартале.

В мае дефицит поставок составит уже 2 млн барр./сутки и будет сохраняться положительным на протяжении всего года, считают в картеле.

На этом фоне участники рынка не придают большое значение продолжению роста числу буровых установок в США до максимума с мая 2020 года, что еще не привело к повышению производства нефти в этой стране.

С технической точки зрения закрепление котировками выше $60 по сорту Brent создаст предпосылки для повышения к $64, в противном случае появятся шансы на откат к $56.

Сегодня важных данных не ожидается. Ключевым на этой неделе станет отчет по инфляции в США 10 февраля, который повлияет на нефтяной рынок через призму валютного рынка и аппетитов к риску», — считает эксперт.

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