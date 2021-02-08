Москва, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, российская валюта с открытия торгов прибавляет 0,5% продавливая своего американского конкурента к отметке в 74,15, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Слишком бурное начало недели, может сыграть злую шутку с рублем, активизируя покупку иностранной валюты по привлекательным уровням.

Хотя внешний фон для российской валюты сегодня и благоприятный, нефть впервые за год превысила $60 за баррель Brent, да и европейские фондовые индексы подрастают на 0,1−0,3%, повышая спрос на рисковые активы.

Но все-таки курс вблизи отметки в 74,00 рубля за доллар США, уже слишком привлекателен для инвесторов, для того чтобы российская валюта смогла на нем на долго задержаться.

Особенно, учитывая высокие риски снижения цен, как на нефтяном рынке, так и на рынке акций в перспективе ближайших недель. Участники торгов наверняка оценят «курсовой подарок» рубля.

И несмотря на очень оптимистичное начало сегодняшних торгов, спекулятивная активность по покупке иностранной валюты, уже 8 февраля вечером может вернуть курс российской валюты к доллару США к верхней границе дневного торгового диапазона 74,10−74,60 или даже отправить его выше», — полагает эксперт.

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