«Зарубежнефть» показала положительный финансовый результат в 2020 году

Москва, 8 февраля 2021, 12:56 — REGNUM Чистая прибыль нефтяной компании «Зарубежнефть», ведущей добычу углеводородов в России и за рубежом, по итогам 2020 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности составила свыше 10 млрд руб.
Как отмечают в компании, ее стабильную работу поддержала, прежде всего, ранее сделанная ставка на диверсификацию своей деятельности. На этом фоне, в том числе, в международных проектах она смогла показать положительный результат в то время, как в отрасли сложилась тенденция к сокращению активности ввиду снижения мирового спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса — в 2020 году «черное золото» упало в цене на 35%, с 63,9 доллара за баррель в 2019 году до 41,7 доллара за баррель.
Так, повышение эффективности работы на проекте по добыче сверхвязкой нефти на Кубе, активное развитие нового проекта в Узбекистане, полная цифровизация производства на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе и начало экспорта нефти посредством онлайн-аукционов — часть проектов, которые помогли компании сохранить темпы развития 2019 года и достичь таких же результатов в 2020 году, что и до введения эпидемиологических и экономических ограничений, подчеркнули в «Зарубежнефти».
В результате «Зарубежнефть» продолжила четвертый год подряд увеличивать сумму дивидендных отчислений в бюджет Российской Федерации — своего единственного акционера — и в минувшем году эта сумма была рекордной — 6,7 млрд руб.
Сегодня «Зарубежнефть» продолжает работу на шельфе Вьетнама в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро», разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе в рамках совместной компании «Русвьетпетро» и на условиях совместного раздела продукции по Харьягинскому месторождению, развивает применение новых технологий при разработке месторождений на Кубе и ведет активную деятельность в сегменте по нефтепереработке и сбыту на территории Сербской Республики (Босния и Герцеговина).