Сеул, , 12:52 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении одиннадцати недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 1,5 вон (~$0,0013), до 1452 вон (~$1,3) за литр.

Отмечается, что несмотря на то, что цены на бензин продолжают расти, темпы роста значительно замедлились.

Самые низкие цены на бензин были зарегистрированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1432 вон (~$1,28), а самые высокие — в Сеуле (1529,9 вон, ~$1,36).

Между тем дизельное топливо в стране подорожало на 1,5 вон (~$0,0013), до 1252,4 вон (~$1,12).