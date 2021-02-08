Москва, , 12:41 — REGNUM Столь значительный рост цен на нефть, до $60, можно объяснить сразу несколькими причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«Во-первых, это позиция участников сделки ОПЕК+, направленной на ужесточение условий по ограничению добычи, и ожидание информации о дате ближайшей встречи ОПЕК+.

Во-вторых, заявления ВОЗ о снижении темпов прироста заразившихся коронавирусом за последние три недели и начало массовой вакцинации в мире.

Кроме того, влияние оказывает и тот фактор, что многие экономики начинают выходить из кризиса, а значит, и объемы производства растут. Это в первую очередь Китай и Индия.

Однако не стоит забывать и о рисках падения нефтяных цен, которые могут быть обусловлены достаточно непредсказуемыми причинами.

Такой причиной, например, может стать резкое снижение цен на нефть в конце 2020 года из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые с января 2020 года 8 февраля 2021-го цены на нефть Brent тестируют ключевую психологическую отметку $60 за баррель.

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