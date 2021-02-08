Москва, , 12:41 — REGNUM Обнародован список российских регионов, где автолюбители могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина. Об этом 8 февраля сообщается в исследовании РИА Новости.

Больше всего бензина марки АИ-92 можно купить на среднюю зарплату жителей Ямало-Ненецкий округа — 2155 л в месяц.

На втором месте в этом списке находится Москва. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 1944 л бензина. Тройку регионального рейтинга замыкает Чукотка с результатом 1707 л.

Меньше всего бензина можно купить в Ивановской области (569 л) и Дагестане (560 л).

Больше всего за год бензин АИ-92 подорожал в Магаданской области — на 7,7%. При этом есть регионы России, где топливо подешевело. Это Алтайский край, где бензин стал доступнее на 0,3%.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития России прорабатывает вопрос об отмене или снижении транспортного налога для экологичного транспорта. Эта практика уже опробована в нескольких российских регионах.

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