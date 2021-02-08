Пхеньян, , 12:31 — REGNUM Военные должны играть «ведущую роль» в экономическом развитии КНДР. Об этом сообщает еженедельная северокорейская газета Rodong Sinmun.

Отмечается, что данная статья вышла 8 февраля — в день 73-й годовщины основания Корейской народной армии.

В статье военных призывают сыграть «ведущую роль» в превращении города Камдок провинции Хамгён-Намдо в «образцовый шахтёрский город».

Напомним, что в 2020 году представители северокорейской армии были мобилизованы для восстановления территорий, пострадавших от тайфунов, и для проведения общенациональной кампании профилактики коронавируса.

Кроме того, в статье акцентируется внимание на том, что армия находится под строгим контролем Трудовой партии Кореи (ТПК), поэтому военные обязаны подчиняться приказам партии.

8 февраля в КНДР отмечается День основания Корейской народной армии — праздник, являющийся одним из главных национальных праздников страны.