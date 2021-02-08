Казань, , 12:32 — REGNUM Казань получила новый статус и официально признана гастрономической столицей России. Об этом на деловом понедельнике, 8 февраля, в мэрии заявила директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Соборная мечеть. Казань Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

С ее слов, комитет предложил еще в начале 2020 года идею регистрации товарного знака, 20 января 2021 года товарный знак был получен. Казань, помимо третьей столицы, теперь носит гордое звание гастрономической столицы России, отметила спикер. Полученный патент позволит внести весомый вклад в развитие бренда города. Созданный и продвигаемый бренд становится гарантом растущего потока туристов и повышения конкурентных преимуществ среди других направлений, добавила Санникова.

Кроме этого, подобное событие будет способствовать популяризации блюд татарской кухни не только в России, но и за рубежом, добавила директор комитета.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2020 года туристический поток в столицу Татарии составил 1,7 млн человек и снизился на 52%. На спад повлияли введенный весной 2020 года особый эпидемиологический режим и последовавшие за ним ограничения. При этом количество занятых в сфере туризма возросло на 7%.

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