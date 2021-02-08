Джакарта, , 12:11 — REGNUM Министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир заявил, что в настоящее время состояние экономики Индонезии лучше, чем в других странах, таких как Филиппины, Сингапур, Германия, Италия, Франция и США, сообщает Antara.

Это связано с экономическим ростом Индонезии, который в течение 2020 года снизился на 2,07%.

Эрик Тохир отметил, что по прогнозам экономика Индонезии улучшится в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты исследования показали, что 62,9% жителей Индонезии довольны политикой президента Джоко Видодо.

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