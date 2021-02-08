Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума на заседании 9 февраля может заслушать главу Минэкономразвития Максима Решетникова в рамках «правительственного часа». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Мы сегодня на Совете Думы будем обсуждать вопросы, не исключено, что поставим выступление Решетникова во вторник», — сказал Володин.

С информацией о поддержке малого и среднего предпринимательства Решетников должен был выступить еще 20 января, однако по просьбе правительства «правительственный час» был перенесен на 10 февраля.

Предполагается также поднять вопрос о ситуации с ценами. В конце 2020 года Госдума приняла закон, которым правительство РФ получило право сдерживать цены на социально значимые товары.