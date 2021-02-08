Тюмень, , 11:51 — REGNUM В Тюменской области снижается уровень безработицы и на сегодня составляет 2,7%. Об этом 8 февраля 2021 года полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву доложил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По прогнозам, безработица будет снижаться, но медленней, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей», — отметил тюменский губернатор.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе на 20 тысяч безработных приходится около 28 тысяч вакансий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области по состоянию на 1 января 2021 года уровень безработицы составил 5,1%. Об этом сообщается в годовом отчёте регионального департамента труда и занятости населения.

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