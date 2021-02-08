Белокуриха, Алтайский край, , 11:25 — REGNUM Идея с сибирским «Артеком» приобретает всё более четкие очертания в Алтайском крае. Как сообщается в официальном пресс-релизе Международного детского центра «Артек», планы построить новый круглогодичный оздоровительный лагерь на территории турзоны «Бирюзовая Катунь» были обнародованы в ходе выездного заседания на Алтае.

В его рамках директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко обсудил с заместителем председателя правительства Алтайского края Игорем Степаненко возможность открытия регионального лагеря, использующего опыт и передовые программы «Артека» в рамках реализации проекта «Губернаторский лагерь».

По его словам, формируемая сеть позволит значительно увеличить охват детей образовательными технологиями «Артека»:

Константин Федоренко "Актуальность проекта обусловлена большим спросом на образовательные программы «Артека». К примеру, в 2017—2018 годах в АИС «Путевке» было зарегистрировано почти 400 тысяч портфолио детей, желающих попасть в «Артек», тогда как реальную возможность за этот период получили 79 тысяч».

Алтайский «Артек» сможет ежегодно принимать со всей России и зарубежья 1500 детей за смену. Вопросы отведения земельного участка уже решены.

«Сибирский Артек» возведут при участии ВЭБ. РФ и группы компаний «Просвещение». В лагере будут реализованы несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война навсегда соединила крымский «Артек» с маленьким сибирским поселком Белокуриха. После 15 месяцев и 7750 километров скитаний через всю страну по дорогам большой войны артековцы обрели там дом на долгие два с половиной года.

Жили по артековским законам, следуя традициям. Учились в школе, старались быть полезными фронту. Работали в подсобном хозяйстве, писали письма, рисовали открытки фронтовикам, заработали деньги на танк Т34. Организация алтайского «Артека» обсуждалась в июле 2020 года, в ходе рабочего визита в регион министра просвещения России Сергея Кравцова.

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