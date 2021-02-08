Ханты-Мансийск, , 11:20 — REGNUM В Югре в покушении на мошенничество подозревается известный застройщик Андрей Копайгора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Якобы при задержании ему стало плохо, сейчас предприниматель находится в больнице.

Со слов источника ТАСС, Андрея Копайгору подозревают в умышленном доведении до банкротства принадлежащего ему завода «Элкап».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Арбитражный суд ХМАО признал банкротом строительную компанию «Дорожно-эксплуатационное предприятие» («ДЭП»), директором которой был Андрей Копайгора. Данное предприятие не исполнило обязательства перед 196 участниками долевого строительства двух домов в жилом комплексе «Любимый» в Сургуте. До банкротства «ДЭП» в отношении Андрея Копайгоры было возбуждено уголовное дело.

Согласно открытым источникам, завод «Элкап» занимался производством проводов и кабелей для электрооборудования. Предприятие находится в процессе банкротства с 30 июня 2020 года.

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