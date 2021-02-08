Афины , , 11:17 — REGNUM Правительство Греции планирует принять дальнейшие меры по поддержке экономики после окончания пандемии. Об этом заявил заместитель министра развития и инвестиций страны Никос Папафанасис в интервью телеканалу ANT1 TV 7 февраля.

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Он также подчеркнул, что правительство осознает основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы ресторанов из-за пандемии, и поэтому выделило субсидию на сумму 1,9 миллиарда долларов в 2020 году, чтобы покрыть большую часть их потерь.

Папафанасис добавил, что в феврале компаниям будут выданы кредиты на сумму до 50 000 евро под гарантию греческого государства.