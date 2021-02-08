Сеул, , 11:15 — REGNUM Не смотря на пандемию коронавируса объем экспорта косметики из Южной Кореи в 2020 году превысил отметку $7 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году экспорт косметических средств из Южной Кореи составил $7,57 млрд, что на 16,1%больше, чем годом ранее.

Эксперты предполагают, что увеличение показателя связано с ростом популярности косметических средств на фоне корейской волны халлю и ростом экспорта средств, произведенных малыми и средними предприятиями, в США и Европу.

Известно, что экспорт в Китай вырос на 24,5%, до 3,8 млрд, в США — на 21,6%, в Японию — на 59,2%, во Вьетнам — на 18%.

Импорт косметических средств в Южную корею, напротив, сократился на 6,2%, до $1,4 млрд.

Корейская волна или халлю— понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру.