Москва, , 11:09 — REGNUM Нефть будет расти и не исключено, что к концу 2021 года она может достичь 100$ за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Это крайне выгодный вариант для России, которой для выполнения социальных обязательств потребуются дополнительные налоговые поступления», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть Brent тестируют ключевую отметку $60 за баррель впервые с января 2020 года.

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