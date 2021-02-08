8 февраля 2021 | Время чтения 12 мин

Галина Смирнова, , 12:46 — REGNUM На днях издание Bloomberg опубликовало заявление главы инвестиционно-стратегической группы Goldman Sachs Шармины Моссавар-Рахмани о том, что, несмотря на широкие публичные дискуссии о привлекательности инвестиций в биткоин, эта криптовалюта не является таковой ни в форме сбережений, ни в качестве средства платежа. Если дословно, то валюта, долгосрочная волатильность которой достигает 80%, не может рассматриваться как реальная единица стоимости. Хотя сама по себе технология блокчейн пришла к нам надолго, станет частью глобальной финансовой инфраструктуры. Скептицизм Рахмани по отношению к биткоину разделяет и глава ирландского Центробанка Габриэль Махлуф, ранее высказавшийся о рисках вложений в данную криптовалюту, мол, такие инвесторы должны быть готовы к потерям своих вложений. Между тем известно, что у биткоинов кроме противников есть масса поклонников. Заметим, что покупают их и известные зарубежные трейдеры или, скажем так, управляющие инвестиционными фондами. Они же, судя по информации в многочисленных профильных СМИ, в том числе и раскручивают популярность критовалюты — к их мнению как к мировым финансовым гуру прислушиваются чаще и больше всего. Тогда как центробанки всего мира играют на понижении своих валют, облигации не приносят желаемых доходов, рост популярности криптовалюты может повлечь и рост их стоимости, отыграв вложения в них. Также не секрет, что криптовалюта по сути призвана стать альтернативой существующей сегодня денежно-кредитной системе, и покупатели криптовалюты, конечно же, хотят сесть первыми в «поезд», несущийся к новому виду обогащения, так как опять же существующий «поезд» в виде традиционной финансовой системы стало «заносить на поворотах», приводя инвесторов к убыткам.

Криптовалюта

Так, например, в той же статье издания Bloomberg, отмечается, что известный американский трейдер Пол Тюдор Джонс купил биткоины в качестве хеджирования рисков на фоне действий Центрального банка и правительства. Между тем, как отмечает издание, глава инвестиционного криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц и британский миллиардер, глава хедж-фонда Brevan Howard Asset Management Алан Говард вложили сотни миллионов долларов в биткоин и другие цифровые валюты. На что заострим внимание, то есть они не ограничились вложениями исключительно в биткоины. Это может говорить о том, что конкуренция у этой криптовалюты будет расти, и уверенности в исключительности одной из них, вероятно, нет. Хотя Майк Новограц, как писал РБК в сентябре прошлого года, заявлял о своей уверенности в том, что в будущем первая криптовалюта, то есть биткоин, получит широкое распространение в обществе. Стоимость биткоина могла бы уже быть значительно выше, если бы его признало общество, писал инвестор Новограц в своем Twitter-аккаунте. По его словам, есть смысл инвестировать в криптовалюту по текущим ценам. Это возможность купить цифровые активы, пока они находятся на ранней стадии распространения. Заметим, разговор о ранней стадии того, что зародилось десять лет назад, как минимум можно назвать словоблудием. «Если бы все уже поняли Bitcoin и поверили в него, цена была бы намного выше. У вас есть возможность купить криптовалюту по текущим ценам, пока она находится на ранней стадии признания», — написал Новограц. В июле, как подмечает издание, инвестор спрогнозировал подорожание биткоина до $20 000 до конца этого года. Новограц пояснил, что криптовалюта будет расти в цене благодаря притоку розничных инвесторов в индустрию и действиям правительства США, мол, Федеральная резервная служба (ФРС) «накачивает» систему деньгами, что станет стимулом для роста курса биткоина. Кроме того, РБК сообщал, что в середине сентября аналитики инвестиционной компании Pantera Capital предположили, что рынок криптовалют находится только в самом начале роста, и призвали покупать биткоин. Какие на то есть причины? Ключевыми из них, как поясняла компания, являются: развитие индустрии цифровых денег и постепенное обесценение доллара из-за политики США по выпуску дополнительной денежной массы. Доллар по сути инвесторы уже списали в «утиль», но и никаких весомых причин, кроме раскручивания популярности квазиденег, курс которых зависит от числа пользователей, они в пользу криптовалюты как альтернативы традиционным деньгам так и не называют.

Ферма. Майнинг Xiangfu

Однако криптовалюта, как известно, не имеет под собой никакого обеспечения, так сказать, залогов, и «кормление» возможных потребителей «байками» о ее привлекательности будет оставаться лишь спекулятивными «байками», что априори не делает ее достойной альтернативой существующей денежно-кредитной системе, так как любое движение в ту или иную сторону спроса на такую ничем не обеспеченную «валюту» будет также «заносить» её «на поворотах». Издание Bloomberg в упомянутой выше статье также отмечает, что основатель Bridgewater Associates Рэй Далио называл биткоин «адским изобретением», альтернативным, похожим на золото, активом. Вероятно, он имел в виду всего лишь новый способ обогащения, революционный способ. Революционный, потому как он способен противопоставить себя существующей денежно-кредитной системе. Можно понять восхищение Далио новым, пока на пустом месте образующимся, способом обогащения, если обратить внимание на новости острого пандемийного периода — середины сентября прошлого года. Как тогда сообщало издание The Bell, «основатель Bridgewater Рэй Далио рискует потерять статус «короля хедж-фондов» и одного из главных гуру мирового бизнеса. Большинство американских хедж-фондов остаются в плюсе по итогам восьми месяцев сложного 2020 года (пусть речь и о скромных 2,21%) — благодаря заливающим рынок деньгам ФРС. А флагманский фонд Bridgewater Pure Alpha II — в минусе: на 18,6%. Это худший результат детища Далио за последнее десятилетие». Как пояснялось, прежде всего, компьютерные модели Bridgewater второй год подряд не смогли просчитать движение рынков. После обвала в марте и начала медленного восстановления хедж-фонд решил снизить риски. Он правильно предсказал потенциал долгосрочных стратегий, включая покупку золота и ставку на японскую иену против доллара, но не смог на этом выиграть. Из-за плачевных результатов фонд лишился $3,5 млрд инвестиций за первые семь месяцев этого года. Далио выступал против изменения устаревших компьютерных моделей, включая дополнительное отслеживание трат по кредитным картам и нефтяных танкеров, как делают в других компаниях, рассказали бывшие сотрудники Bridgewater. Сам же Далио в интервью Bloomberg говорил: «Мы не просто так крупнейший в мире хедж-фонд. У нас никогда не было серьезного спада, но мы знали, что однажды такой день наступит. Мы упустили развитие пандемии, и такова реальность». Да уж, компьютерные технологии тоже могут подводить, увы.

Но, возможно, по-настоящему «адским» такое изобретение, как криптовалюта, может стать при появлении у нее обеспечения. Так, например, ГМК «Норильский никель» («Норникель») уже испытала технологию выпуска токенов, используя свой фонд — Global Palladium Fund. Все токены обеспечены физическим металлом, который хранится в Лондоне и Цюрихе в хранилищах ICBC Standard Bank и Brinks. На каждый инвестиционный токен сформирован свой вид пая, все паи прошли листинг на London Stock Exchange и Deutsche Boerse. В первом полугодии будут выпущены инвестиционные токены на никель и медь. До конца года фонд рассчитывает получить листинг на биржах в Италии и в Швейцарии. Сейчас в ЦБ РФ уже рассматривается заявка компании о включении сведений в реестр операторов информационных систем и включении сведений в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (криптовалют).

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В начале января российский портал «Золотой Запас» сообщал, что Goldman Sachs предсказывает скачок золота до $2300 к концу 2021 года, ссылаясь не только на ослабление доллара, но и на ухудшение его статуса как основной мировой резервной валюты. Он также ожидает роста «опасений рынка по поводу долгосрочного уровня инфляции и увеличения инвестиций в золото в целях хеджирования». Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS считает себя «очень оптимистичным в отношении золота» и верит, что в начале 2021 года драгметалл поднимется до уровня $2100, поскольку «глобальная неопределенность сохраняется». Один из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup ожидает увеличения золота до $2500 в этом году, сравнивая существующие драйверы роста с бычьим рынком 1970−1980 годов. Австралийский банк ANZ прогнозирует, что в начале 2021 года золото будет стремительно приближаться к отметке $2300 на фоне отрицательных процентных ставок и «голубиной» политики центральных банков. Транснациональная корпорация Standard Chartered сдержанно оценивает потенциал роста золота в 2021 году. По её мнению, цена на металл вырастет выше отметки $2000, поскольку центральные банки наращивают объемы покупок активов. Голландский банк ABN Ambro ожидает, что к концу 2021-го цена на золото достигнет $2100, поскольку финансовые рынки установят «новую норму», а ФРС будет поддерживать низкие процентные ставки, что негативно влияет на доллар и позитивно — на золото. Degussa, находящийся во Франкфурте завод по переработке драгоценных металлов, считает, что равновесная цена на золото составит $2500, но при этом неясно, когда это произойдет. JP Morgan, Bank of America и Deutschе Bank возглавляют меньшинство с нейтральным или негативным взглядом на золото на 2021 год. JP Morgan заявляет, что золото «пострадает от структурных факторов», поскольку институциональные инвесторы предпочитают биткоин драгметаллу. Deutschе Bank ожидает, что в ближайшее время золото будет торговаться на уровне $1600. Bank of America предсказал, что драгметалл достигнет отметки $3000 в 2021 году. Хотя недавно он скорректировал свой прогноз в сторону понижения до $2000, сославшись на риск повышения процентных ставок, из-за чего золоту будет «сложно достичь $3000».

Как мы помним, Россия в прошлом году активно наращивала свои международные резервы. Как отмечали международные наблюдатели, скупка золота Россией продолжалась даже тогда, когда цены на нефть и газ находились на минимальном уровне за многие годы. Наращивался и экспорт золота. Как на днях сообщал ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия в 3,2 раза увеличила экспорт золота в стоимостном режиме по сравнению с 2019 годом. Наибольший объем экспорта золота пришелся на Великобританию — 290 тонн на сумму $16,9 млрд. Всего в 2020 году Россия экспортировала 320 тонн золота на сумму $18,535 млрд. Торговля криптовалютой, привязанной к тому же золоту, может повысить интерес к драгоценному металлу. Хотя не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд.

Золото

В августе прошлого года CNBC сообщал, что финансовый конгломерат Goldman Sachs не исключает возможность выпуска собственной криптовалюты, о чем поведал новый глава департамента цифровых активов банка Мэтью Макдермотт, который принялся расширять свою команду, удваивая ее численность за счет найма сотрудников в Азии и Европе, а также переманив сотрудника у ключевого конкурента — главу JPMorgan Chase по стратегии цифровых активов Оли Харриса, в свое время приложившего руку к созданию первой криптовалюты банка — JPM Coin. Но, похоже, создание собственной криптовалюты как раз не главная задача конгломерата. В первую очередь Макдермотту предстоит перевести рынок РЕПО в цифровой формат, стандартизировать его. Технологии распределенного реестра (DLT) или распределенной бухгалтерской книги, которые значительно удешевляют операции и позволяют проводить расчеты в реальном времени, также планируется применить на массовых кредитных и ипотечных рынках. Предполагается, что торговые рынки в конечном итоге могут перейти на этот же формат. Но решающим значением для успеха предпринимаемых главой департамента цифровых активов банка является, по его словам, достижение консенсуса с другими банками, институциональными инвесторами и регулирующими органами: эта технология взлетит только тогда, когда она наберет критическую массу пользователей во всем мире финансов. В том числе переговоры об этом он ведет с JPMorgan и Facebook. Также Макдермотт дал понять, что один проект Goldman предполагает сотрудничество с JPMorgan. Он касается объединения технологических усилий в рамках уже созданной монеты JPM, привязанной к доллару США, для оплаты транзакций, мигрирующих в блокчейн. Что же касается собственной криптовалюты, то Макдермотт как-то очень расплывчато пояснил, мол, изучается коммерческая жизнеспособность собственного цифрового токена и идет работа над потенциальными случаями ее использования.

В общем, еще раз подчеркнем, не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Разве что, очевидно, инвестиции Goldman Sachs в Дата-центры британского оператора IXcellerate были сделаны не зря. Напомним, в марте прошлого года мы писали о планах оператора, занимающего второе после Ростелекома место в рейтинге крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России, инвестировать $260 млн за пять лет в строительство и расширение Дата-центров на территории России. Первым институциональным инвестором проекта стала Международная финансовая корпорация (структура Всемирного банка), затем была японская инвестиционно-промышленная корпорация Sumitomo, а потом — инвестбанк Goldman Sachs. В декабре прошлого года в интервью изданию Rusbase основатель и генеральный директор компании IXcellerate Гай Вилнер говорил, что наибольшим потенциалом генерирования данных обладают медиабизнес и индустрия облачных сервисов, здравоохранение, финансовый сектор и промышленность. Данных будет становиться все больше, а их хранение станет дешевле. Будут появляться, по его словам, новые источники данных. Например, беспилотные такси, которые мы уже видим в Москве. В таком авто устанавливается около 20 различных камер, снимающих в реальном времени — это колоссальный объем данных, которые нужно хранить в дата-центре. Объем глобальной сферы данных, по оценкам Вилнера, к 2025 году вырастет более чем в пять раз — до 175 зеттабайт по сравнению с 33 зеттабайтами в 2018 году. Увеличивается доля данных, хранящихся в публичных облаках, к 2025 году она достигнет 45−50%. Сложность в том, что, когда данные хранятся в ЦОД, вам также требуется много серверов для организации и оптимизации процесса поиска данных, подчеркивает глава IXcellerate, и очевидно, что эти компьютеры должны быть также расположены в дата-центре.