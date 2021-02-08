Москва, , 10:45 — REGNUM Новая неделя 8 февраля началась с достижения ценой нефти Brent принципиального психологического рубежа $60 за баррель. Это даёт ощутимую поддержку рублю, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Чёрное золото подталкивает вверх ожидание роста деловой активности вследствие широкой вакцинации, решение ОПЕК+ о снижении добычи, обсуждаемые в США новые денежные стимулы, высокий спрос со стороны Китая и пр.

Одновременно на данных факторах в понедельник поднимаются и иные рисковые активы — фондовые индексы, валюты развивающихся рынков.

Это приводит к укреплению рубля, которое с предыдущей недели перенеслось и на 8 февраля. Важно и то, что Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России на уровне «BBB», прогноз стабильный.

Однако повышение курса рубля 8 февраля не окажется, вероятно, значительным. Оно сдерживается санкционной риторикой США и ЕС, политической напряжённостью, проявившимся снижением спроса на российские ОФЗ.

Сегодня не предполагается значимых событий. Диапазон колебаний курса может составить 73,90−74,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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