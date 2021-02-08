Сеул, , 10:44 — REGNUM Столица Южной Кореи заняла третье место в мире по темпам роста цен на элитную недвижимость среди крупных городов. Об этом сообщает Newdaily со ссылкой на британскую консалтинговую компанию Knight Frank.

Согласно опубликованным данным, в четвертом квартале 2020 года цены на элитную недвижимость в Сеуле выросли на 11,7%, это третий показатель после новозеландского Окленда (+18%) и китайского Шэньчженя (+13,3%).

Известно, что филиппинская Манила заняла четвертое место с показателем 10,2%, а китайский Шанхай — седьмое место (+8,5%).

С другой стороны, самое большое падение цен на элитное жильё было зафиксировано в Бангкоке (-7,3%). За ним следует Нью-Йорк (-5,1%), Лондон (-4,3%).

Рейтинг темпов роста цен на элитную недвижимость Knight Frank охватывает верхние 5% в списке элитного жилья в 45 крупных городах мира.