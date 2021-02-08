Москва, , 10:41 — REGNUM Министерство энергетики России не зафиксировало отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики цен, заявил 8 февраля замглавы министерства Павел Сниккарс.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями», — цитирует его пресс-служба министерства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» сообщила, что в России, несмотря на падение спроса, оптовые цены на электроэнергию достигли максимальных за последние пять лет значений. Из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

Читайте также: В России стоимость электроэнергии достигла пятилетнего максимума